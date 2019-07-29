Доба у зоні ООС: ворог обстріляв КПВВ «Мар'їнка»

У неділю, 28 липня, на Донбасі противник обстріляв контрольний пункт в’їзду та виїзду «Мар’їнка» з великокаліберного кулемета. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

«Збройні формування РФ та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник здійснив обстріл КПВВ «Мар’їнка» з великокаліберного кулемета», – йдеться й повідомленні.

Водночас зазначається, що 28 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

«Обстрілів бойових позицій Об’єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано», – додали у штабі.

Нагадаємо, 17 липня у Мінську сторони домовилися про безстрокове перемир’я з 21 липня.