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В Україну за півроку ввезли нових авто на 1,7 мільярда доларів

Андрій Котенський

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Імпорт легкових автомобілів в Україні в січні-червні 2019 року становив 1,691 млрд доларів. Про це пише ЦТС з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

 

За даними ДФС, найбільшу кількість легкових автомобілів ввезли в Україну з Німеччини – на суму 334,318 млн доларів.

На другому місці – імпорт з Японії, який становив 245,863 млн доларів. Замикає трійку лідерів США з результатом 207,116 млн доларів.

Також в ДФС повідомили, що в січні-червні Україна експортувала легкових автомобілів на суму 4,995 млн доларів.

Найбільше українських автомобілів продано в Канаді, США та Уганді.

Імпорт легкових автомобілів в Україну в 2018 році становив 2,243 млрд доларів.

ЕП

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