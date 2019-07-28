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ПЦУ відзначила 1031 рік з нагоди Дня хрещення України-Руси

Андрій Котенський

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Митрополит Епіфаній вперше очолив богослужіння з нагоди Дня хрещення України-Руси 28 липня як предстоятель Православної церкви України. Служба пройшла в Софіївському соборі в Києві, передає Радіо Свобода.

 

На подію прибув також голова делегації Константинопольського патріархату в Україні митрополит Гальський Еммануїл.

«У День величного свята рівноапостольного князя Володимира, ми відзначаємо День хрещення України-Руси. 1031 рік тому ми духовно об’єдналися у православній вірі. Сьогодні ж радісно святкуємо у єдиній родині помісної Православної Церкви України», – йдеться в повідомленні ПЦУ.

Також відбулася хресна хода від Софіївської площі до Володимирської гірки.

За оцінками голови Православної церкви України митрополита Епіфанія, до хресної ходи 28 липня долучилися близько 20 тисяч людей. Про це він сказав на брифінгу наприкінці хресної ходи.

«Загалом в нашій, українській хресній ході взяли участь приблизно 20 тисяч людей. Ми штучно людей не звозили, просто запрошували до Києва, на нашу справжню українську ходу для того, щоб взяти участь у молитві, помолитися за єдність, мир, любов, злагоду. Сьогодні ми бачимо, що багато охочих з усієї України долучилися до нашого українського ходу», – сказав він.

За словами предстоятеля ПЦУ, серед учасників було близько 50 архієреїв та 1 500 священнослужителів.

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