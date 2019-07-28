День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для економіки країни та добробуту мільйонів громадян галузі.

Привітає більш ніж п’ятдесят тисяч власних співробітників та понад 3,5 млн постійних клієнтів і багаторічний лідер галузі роздрібної та гуртової торгівлі компанія «АТБ-маркет».

Аби ми з вами цілодобово мали змогу отримувати гарантовано якісні та свіжі продукти за мінімальною ціною, величезна команда лідерів, у тому числі й на нашій Галичині, працює у режимі 24/7. І працює ефективно, адже торговельна мережа «АТБ» зараз посідає перші позиції у галузі за товарообігом, кількістю торгівельних представництв, рівнем присутності у регіонах, сплатою податків тощо.

Наразі у 260 населених пунктах України працюють 1023 супермаркети найбільшої національної торговельної мережі. Й ця цифра стрімко зростає, адже динамічний розвиток завжди був обов’язковою складовою стратегіїкомпанії. З початку цього року в країні вже з’явилися 33 нових комфортних дискаунтери «АТБ». Протягом минулого року було відкрито 80 сучасних супермаркетів мережі. Завдяки постійному динамічному розвитку заснована чверть століття тому на базі лише кількох звичайних гастрономчиків у Дніпрі «АТБ» зараз має комфортні дискаунтери, власні виробництва та мільйони клієнтів у двадцяти трьох областях України, у тому числі й на Львівщині, і вважається драйвером усієї галузі роздрібної торгівлі.

«Перебуваючи в постійному пошуку нетривіальних рішень, наша команда впровадила безліч інновацій. Левова частка того, що вже є нормою для будь-якого українського магазину, свого часу було винайдено та впроваджено саме у нашій мережі»,– розповідає Наталія Шаповалова, заступниця генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».

Нагадаємо: загальний товарообіг «АТБ» торік склав 103,9 мільярда гривень (у порівнянні з показником попереднього року зростання склало 30%). Протягом I кварталу 2019 року товарообіг вже склав 28,3 мільярда гривень.

Також компанія «АТБ-маркет» володіє найрозвиненішою логістичною інфраструктуроюв країні, збудувала близько десяти інноваційних мультитемпературних складських центрів європейського зразка. Потужний власний вантажний автопарк кожного місяця долає загальну відстань у понад 5 млн кілометрів. Вантажівки майже невпинно рухаються шляхами країни, аби своєчасно доставити до численних супермаркетів мережі «АТБ» виключно якісні товари та продукти харчування понад 3,5 тис. найменувань.

Цікаво, що понад 900 товарних позицій представлено власними виробниками й імпортерами «АТБ». Ціни на таку ексклюзивну продукцію значно нижчі за присутні на ринку аналоги. Загалом, цінова політика лідера вітчизняного рітейлу завжди лишалася незмінною – вартість продуктів та товарів на полицях супермаркетів мережі «АТБ» є на 10-15% нижчою за середньоринкову. Фактично компанія винайшла (чесніше навіть сказати – відбудувала) власний особливий формат роботи. Йдеться про так званий «український дискаунтер». Його особливістю є цілодобове забезпечення громадян максимально якісними продуктами та товарами першої необхідності за доступною ціною.

Сучасна багаторівнева система перевірки якості майже на 100% виключає ймовірність потрапляння на полицю магазину мережі, так би мовити, не дуже якісного товару. Супермаркети «АТБ» з 2017 року проходять сертифікацію на відповідність суворим вимогам загальновизнаного міжнародного стандарту ISO 22000:2005. (ґрунтується він на принципі «HazardAnalysisandCriticalControlPoints», згідно з яким відстежується рівень безпеки товару на усіх етапах). Простіше кажучи, контролюється все – якість сировини, дотримання рецептури під час виробництва, наявність належних умов зберігання, транспортування… аж до моменту отримання продукту покупцем на касі супермаркету «АТБ», зокрема й у нашому місті Лева.

Паралельно проводяться й не менш ретельні внутрішні щомісячні, щоквартальні, піврічні та щорічні аудити якості. Вкрай прискіпливо перевіряються й виробництва компаній, які постачають продукцію до супермаркетів мережі «АТБ». Така можливість навіть окремо оговорена й зафіксована у договорах з ними.

Та, мабуть, найкращим доказом гарантованої якості й безпеки може слугувати один простий факт: абсолютно всі працівники супермаркетів та інших численних підрозділів компанії, зокрема й у нашому Львові, купують продукти до власного столу саме у дискаунтерах «АТБ».

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