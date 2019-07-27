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Українці найактивніше скуповують нерухомість у Польщі

Андрій Котенський

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У 2018 році українці придбали у Польщі 110 тисяч квадратних метрів нерухомості. Про це пише «Польське Радіо». Згідно зі звітом компанії Deloitte за 2018 рік, польські помешкання – одні з найдешевших у Європі, пише ЕП.

 

«Попри невисоку ціну, їхній стандарт не поступається якості за західним кордоном, а тому не дивує факт, що для іноземців Польща є привабливою з погляду інвестицій, а також як місце для життя», – йдеться у повідомленні.

За опублікованими у березні даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, торік іноземці придбали у Польщі 7043 помешкань загальною площею 426,2 тис. квадратних метрів.

За оцінками порталу RynekPierwotny.pl, це на 43% більше нерухомості і на 40 відсотків більше площі, ніж двома роками раніше.

Від 2016 року найактивнішими іноземцями на польському ринку нерухомості є громадяни України, котрі торік придбали у Польщі 110 тис. квадратних метрів, у понад двічі більше, ніж у 2017 році.

Наступні за українцями – громадяни Німеччини, які купили у Польщі 64 тис. квадратних метри, однак у цьому випадку це, здебільшого, приміщення під оренду, а також офіси. Охоче польську нерухомість купують також британці, білоруси та французи.

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