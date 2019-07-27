Сьогодні – річниця Скнилівської авіакатастрофи. Де можна вшанувати загиблих

У Львові 27 липня молитовно вшанують загиблих у Скнилівській авіакатастрофі. Нагадаємо, що цього року минає 17-та річниця з дня трагедії. Про це повідомляє «Велич Львова».

Подаємо розклад заходів:

9.30 год. – Божественна Архиєрейська Літургія та парастас. Богослужіння очолить Архиєпископ і Митрополит Львівський Високопреосвященний Ігор (Возьняк).

11.30 год. – переїзд на автобусах та автомобілях до пам`ятного знаку на летовищі – місця загибелі, опісля – заупокійна панахида.

Участь у молитві візьмуть члени громадської організації «Скнилівська трагедія», рідні та близькі загиблих.