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Сьогодні – річниця Скнилівської авіакатастрофи. Де можна вшанувати загиблих

Андрій Котенський

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У Львові 27 липня молитовно вшанують загиблих у Скнилівській авіакатастрофі. Нагадаємо, що цього року минає 17-та річниця з дня трагедії. Про це повідомляє «Велич Львова».

 

Подаємо розклад заходів:

9.30 год. –  Божественна Архиєрейська Літургія та парастас. Богослужіння очолить Архиєпископ і Митрополит Львівський Високопреосвященний Ігор (Возьняк).

11.30 год. – переїзд на автобусах та автомобілях до пам`ятного знаку на летовищі – місця загибелі, опісля – заупокійна панахида.

Участь у молитві візьмуть члени громадської організації «Скнилівська трагедія», рідні та близькі загиблих.

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