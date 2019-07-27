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До уваги львів’ян: змінено кінцеву зупинку тролейбуса № 22

Андрій Котенський

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Від сьогодні, 27 липня, кінцева зупинка тролейбусів маршруту № 22 переноситься з вул. Щирецької на вулицю Симоненка.

 

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», кінцева зупинка тролейбусів маршруту № 22 із вул. Щирецької буде перенесена на вулицю Симоненка.

«Часткова зміна маршруту буде актуальною до завершення ремонтних робіт дорожнього покриття по вул. Науковій», – повідомив речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

Нагадаємо, поточний ремонт вул. Наукової, на відрізку від вул. Стрийська до вул. Тролейбусна, обіцяють завершити до 14 серпня 2019 року.

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