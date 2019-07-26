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Збройні формування РФ продовжують обстріли українських військових

Андрій Котенський

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За минулу добу збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.

 

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “ПІВНІЧ” противник здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил:

неподалік ПРИЧЕПИЛІВКИ – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

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