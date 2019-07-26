Збройні формування РФ продовжують обстріли українських військових

За минулу добу збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.
Противник відкривав вогонь по наших захисниках з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “ПІВНІЧ” противник здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил:
неподалік ПРИЧЕПИЛІВКИ – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.
Андрій Котенський