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«Шеф, давай что-то учудим»: НАБУ оприлюднило записи «розмов суддів Окружного суду»

Анастасія Мельник

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Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади, передає Українська правда. 

 

За твердженнями НАБУ, записані розмови відбувались між суддями ОАСК та іншими особами, ймовірно причетними до злочину.

На записах, за даними слідства, фігурують, зокрема, голова суду Павло Вовк, судді Євген Аблов, Богдан Санін, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Павло Григорович, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець та Микола Сірош, адвокат Олександр Кротюк, нардеп Сергій Ківалов та його помічниця Антоніна Славицька.

Вони обговорюють подання позовів до Окружного адмінсуду задля зупинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, пошук осіб, від імені яких будуть подаватись позови.

Також у розмовах йдеться про зміну складу ВККС і введення до складу комісії лояльних осіб.

Розмови також стосуються кваліфікаційного оцінювання, на яке кілька разів не з’являлись судді ОАСК, та можливість уникнути оцінювання нібито через хворобу.

Крім того, за даними слідства, до можливої незаконної діяльності суддів причетне Державне бюро розслідувань. У розмовах йдеться про можливість використання ДБР для тиску на суддів.

Схема ймовірного впливу, яку розслідують НАБУ та ГПУ
Зазначимо, що сьогодні, 26 липня, детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спецрозслідувань ГПУ (здійснили санкціоновані слідчі дії (обшуки) у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського районного суду м. Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

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