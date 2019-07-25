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У окупованому Сімферополі розграбували майно собору ПЦУ

Соломія Головіна

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Майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі після рішення суду про передачу в користування російського Мінмайна Криму було «розграбовано і поламано». Про це 24 липня  розповів архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент, передають «Крим.Реалії».

 

За словами архієпископа Климента, російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму почало «внутрішній ремонт» приміщень собору.

«Ситуація дуже критична. Все відбувалося, коли я не був у Криму. Згідно з рішенням суду в 2017 році, було вилучено 110 квадратних метрів площі першого поверху. Вона була опечатана і перебувала під замком. Але разом з тим було описане і зберігалося церковне майно: крісла, ікони, меблі, килими, посуд, столи, столові прибори. Зараз це все розграбоване і поламане. Частину речей я побачив на вулиці на звалищі. Де поділися інші речі – я не знаю», – повідомив священнослужитель.

Архієпископ Климент пов’язує «розграбування собору» зі своєю поїздкою до США.

«Вони почали погром саме тоді, коли я був на конференції з релігійної свободи. Це Росія показує всьому світу, що для неї (означає) світове співтовариство і релігійна свобода», – вважає священнослужитель.

Фото: Радіо Свобода

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