У Києві невідомі напали на Порошенка

У Києві невідомі молодики спортивної зовнішності напали на колишнього Президента України Петра Порошенка. Про це повідомив народний депутат Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

«Тітушки щойно напали на автомобіль Порошенка на виході з ДБР, вчинили бійку з охороною і втекли в бік площі Перемоги. За ними погналися два десятка поліцейських. Троє-четверо класичних тітушок-спортсменів. Часи регіоналів повертаються з шаленою швидкістю», – написав він.

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Як відомо, Петро Порошенко був на допиті у Державному бюро розслідувань, щодо справи про продаж заводу «Кузні на Рибальській» олігарху Сергію Тігіпку.

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Напад стався коли Петро Порошенко уже повернувся до свого авто.

Відео: 24tv