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Підступне олів'є: у 70 окрузі не могли дорахувати голоси через отруєння

Андрій Котенський

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В окружній виборчій комісії №70 на Закарпатті довго не могли підрахувати голоси, бо його члени отруїлися салатом «Олів’є». Отруїлися зіпсованою їжею більше 10 членів ОВК, постраждали також 2 працівників поліції, співробітник ДСНС та 1 спостерігач, повідомляє Mukachevo.net.

 

Голова ОВК каже, що замовили їжу неподалік у ресторані.

Офіційно по допомогу до лікарів звернулися 6 людей, двох уже виписали, ще 4 членів ОВК в інфекційному відділенні свалявської лікарні. Стільки ж осіб лікуються вдома.

Чим отруїлися, люди точно не знають, але припускають, що проблеми могли виникнути через олів’є, його їли всі.

Симптоми у всіх однакові: висока температура за 40, блювота та діарея.

Члени комісії розповіли, що зле їм стало ще в понеділок, але вони працювали над бюлетенями попри температуру, доки могли.

Голова комісії після лікарні зміг зібрати 10-х членів ОВК, завершальне засідання провели без секретаря, але кворум чинний.

Зазначимо, що у 70-му окрузі – 212 дільниць.

Там уже опрацювали 100% протоколів – і переможцем позачергових виборів до Верховної Ради там став кандидат від «Слуги народу» Михайло Лаба: він випередив представника «Опозиційної платформи – За життя» Івана Дрогобецького (26,06% проти 18,55%).

УП

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