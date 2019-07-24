Зеленський просить Кабмін звільнити Кличка

Президент України Володимир Зеленський просить Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Інформацію про це повідомив речник прем’єра Василь Рябчук, передає «Радіо Свобода».

Згідно з Конституцією, голову Київської міської державної адміністрації призначає і звільняє президент за поданням уряду. Водночас відповідно до рішення Конституційного суду, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою.

У липні Кличко розповідав, що під час розмови із Зеленським був поінформований про намір президента «призначити свою людину» на крісло голови КМДА.

Віталій Кличко є мером Києва з 5 червня 2014 року, а також головою КМДА – з 25 червня того ж року.