У Токіо показали, як йде підготовка до Олімпіади-2020

У Токіо показали підготовку до проведення літніх Олімпійських ігор, відкриття яких відбудеться рівно через рік. Більшість будівельних робіт зараз знаходиться на завершальній стадії, а організаторам залишається запустити ще один зворотний відлік тривалістю 365 днів, передає УНН.

Сама головна арена будується на місці старого національного стадіону, зведеного до токійської Олімпіади 1964 року. Будмайданчик обнесений невисоким білим парканом, на якому встановлені необхідні в Японії вимірювачі рівня шуму, а всі виїзди обладнані технікою для миття коліс великовантажних машин, щоб бруд не розносився по місту. На території навколо висаджені численні дерева, поки і відносно молоді, а з обрамляють арену галерей звисають різні рослини, висаджені в діжках.

Автором проєкту, який отримав схвалення уряду, став японець Кенг Кума. Його план заснований на традиціях національної японської архітектури в стилі «дерево і зелень», в ньому використані мотиви древніх середньовічних споруд. Стадіон підкреслено екологічний і вміло вписано в навколишній ландшафт. Зазначимо, що стадіон розрахований на 68 тисячі осіб. Вартість проєкту становить 1,2 млрд доларів.

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Одним з найбільш грандіозних проєктів до Ігор 2020 року стало будівництво Олімпійського селища для спортсменів на насипному острові Харумі в Токійській затоці. Загальна площа забудови становить близько 13 гектарів, ще п’ять гектарів у новому районі займуть парки, інфраструктура і т.д. Всього в першій черзі тут з’явиться 21 житловий будинок висотою від 14 до 18 поверхів, де під час Ігор будуть жити спортсмени.

Після Олімпіади будівництво в районі продовжиться: планується звести ще два висотних житлових і офісних будівлі висотою близько 50 поверхів, дитячі сади і школи. В цілому до 2023 року, коли почнеться заселення, буде здано 5,6 тисяч квартир, а населення району складе не менше 12 тисяч жителів.

Підготовка до Ігор 2020 року переходить у фінальну стадію, і, згідно з запевненнями японської влади, ніяких запізнень за термінами здачі поки що немає. Міжнародний олімпійський комітет також дав висновок про високий ступінь готовності японської столиці до Олімпіади.

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25 спортивних об’єктів розташовані в Токіо, при цьому більшість з них сконцентровані в портовій частині міста, в тому числі на насипних островах в затоці. Ще 17 об’єктів знаходяться за межами столиці. Наприклад, футбольний турнір частково пройде на стадіонах в північно-східній частині основного острова Хонсю і в Саппоро на північному острові Хоккайдо, а матчі з бейсболу та софтболу відбудуться на арені в префектурі Фукусіма.