«Хлібне перемир’я»: ОБСЄ зафіксувала понад 400 порушень

За півтори доби після оголошення перемир’я на Донбасі Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 410 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє Укрінформ посилаючись на звіт СММ ОБСЄ в Україні.

«Після набуття чинності заяви про підтвердження відданості припиненню вогню з 00:01 21 липня, СММ зафіксувала сукупно 410 порушень режиму припинення вогню (18 вибухів, 24 снаряди і 368 пострілів і черг з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї)», – йдеться у повідомленні.

При цьому в період з вечора 21 липня до вечора 22 липня місія зафіксувала 12 порушень припинення вогню на Донбасі.

«У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши менше вибухів (7), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 35 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на східно-південний схід від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька)», – зазначається у звіті.

У Луганській області місія також констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (5), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (155 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню, включаючи 5 вибухів, зафіксовано в районах на південь від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська).