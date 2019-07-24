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Гройсман розповів, коли Кабмін складе свої повноваження

Соломія Головіна

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Кабінет міністрів України під головуванням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана складе свої повноваження на першому засіданні новообраної Верховної Ради, але продовжуватиме виконувати свої обов’язки до формування нового Кабміну. Про це сказав Гройсман, відкриваючи засідання Уряду 24 липня, повідомляє Укрінформ.

 

«Наш уряд і я, як прем’єр-міністр, складаємо свої повноваження перед новообраною Верховною Радою України на першому засіданні Верховної Ради. Далі ми будемо виконувати обов’язки до формування нового уряду. Я розраховую і сподіваюся на те, що формування нового уряду відбудеться достатньо швидко», – сказав Гройсман.

Він додав, що уряд забезпечуватиме «нормальну життєдіяльність країни» і підготує країну до опалювального сезону.

Гройсман також зауважив, що під час засідання 24 липня урядовці приймуть зміни до регламенту роботи Кабміну щодо «формування по кожному міністерству всіх необхідних матеріалів для наступних міністрів».

«Це абсолютно нова традиція – не грюкнути дверима і піти, а зробити підготовку по кожному міністерству і напрямку, – які досягнення, які проблеми, які цілі і завдання, – для того, щоб новий міністр, коли прийде, отримав матеріали для ознайомлення з станом справ», – сказав Гройсман.

Прем’єр-міністр висловив сподівання, що у новому уряді буде менше міністерств.

«Я вважаю, що до дванадцяти міністерств – це оптимальна модель для функціонування уряду», – сказав Гройсман.

Нагадаємо, 21 липня в Україні проходили дострокові вибори до Верховної Ради. Наразі ЦВК ще підраховує протоколи. Станом на 13:30 24 липня вже опрацьовано 99,50% бюлетенів. За їхніми результатами до парламенту проходить п’ять партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

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