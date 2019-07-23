ОСТАННІ НОВИНИ

Вакарчук каже, що потрібно прийняти закон про гастролі українських зірок у РФ

Соломія Головіна

|

Лідер політичної партії «Голос» Святослав Вакарчук вважає, що Верховна Рада має ухвалити закон, який би чітко регламентував відносини між Україною та Росією в усіх сферах. Про це він заявив, відповідаючи на запитання щодо законодавчого врегулювання гастрольної діяльності українських артистів на території Російської Федерації, інформує «Укрінформ».

 

«Україна, взагалі, дуже страждає на політику подвійних стандартів. І держава часто не хоче брати на себе відповідальність за багато речей, а тому залишається відкритим питання, скажімо так, моральної відповідальності людей. Наприклад, чому одні люди принципово не їздять на гастролі до країни-агресора, а інші — навпаки — активно гастролюють у Росії. Тому було би добре, щоб держава взагалі прийняла чіткий закон, умовно кажучи, про співіснування з державою-агресором, де чітко окреслила б, що можна, а що – ні, і тоді це питання знялося б. Тому що воно завжди буде розділяти суспільство, якщо це не обмежено законом», – пояснив Вакарчук.

Нагадаємо, зі схожою ініціативою свого часу виступив і колишній голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький. Так,  наприкінці лютого 2019 року він акцентував на необхідності на законодавчому рівні обмежити діяльність не лише українських артистів у Росії, а взагалі громадян України на період російської агресії.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня 2018 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №8085 «Про особливості ведення гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України».

Проєктом пропонувалося створити реєстр українських гастролерів на території РФ і окупованих територіях України.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...