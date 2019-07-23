Вакарчук каже, що потрібно прийняти закон про гастролі українських зірок у РФ

Лідер політичної партії «Голос» Святослав Вакарчук вважає, що Верховна Рада має ухвалити закон, який би чітко регламентував відносини між Україною та Росією в усіх сферах. Про це він заявив, відповідаючи на запитання щодо законодавчого врегулювання гастрольної діяльності українських артистів на території Російської Федерації, інформує «Укрінформ».

«Україна, взагалі, дуже страждає на політику подвійних стандартів. І держава часто не хоче брати на себе відповідальність за багато речей, а тому залишається відкритим питання, скажімо так, моральної відповідальності людей. Наприклад, чому одні люди принципово не їздять на гастролі до країни-агресора, а інші — навпаки — активно гастролюють у Росії. Тому було би добре, щоб держава взагалі прийняла чіткий закон, умовно кажучи, про співіснування з державою-агресором, де чітко окреслила б, що можна, а що – ні, і тоді це питання знялося б. Тому що воно завжди буде розділяти суспільство, якщо це не обмежено законом», – пояснив Вакарчук.

Нагадаємо, зі схожою ініціативою свого часу виступив і колишній голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький. Так, наприкінці лютого 2019 року він акцентував на необхідності на законодавчому рівні обмежити діяльність не лише українських артистів у Росії, а взагалі громадян України на період російської агресії.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня 2018 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №8085 «Про особливості ведення гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України».

Проєктом пропонувалося створити реєстр українських гастролерів на території РФ і окупованих територіях України.