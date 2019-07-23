МОЗ не рекомендує українцям їсти варення через велику кількість цукру

Керівниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про шкоду варення та овочевих консервацій.

«Зима наближається, але поки триває свято врожаю. Міністерство охорони здоров’я України не радить варити варення, а закликає підійти до заготівель на зиму творчо, технічно і з користю для здоров’я. Адже вітаміни, нутрієнти і клітковина нам потрібні цілий рік, а додані цукри, тривале стояння біля плити і опіки – ні», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Що не так з варенням?

Класичне варення містить майже 50% цукру, на додачу до цукрів, присутніх в ягодах чи фруктах. Навіть якщо готувати варення, в якому 15% цукру, це забагато, бо 100 грамів варення (а це на вигляд зовсім трохи) – половина оптимальної денної норми цукру. Також, що триваліша термічна обробка, то менше вітамінів лишається в їжі. Фрукти не варто варити понад 20 хвилин.

Які є альтернативи варенню? Заморозка, сушка, приготування пастили. Всі вони потребують обладнання, але перш ніж протестувати через ціни на сушарки, порахуйте витрати цукру на приготування варення. Техніку можна купувати вживану.

Ягоди та фрукти перед заморозкою треба помити, можливо, перемолоти блендером і прогріти до 60-90 градусів на 1 хвилину. Це стане на заваді руйнації вітамінів ферментами і якнайкраще збереже смак. Особливо це доречно для заморозки персиків, слив, шовковиці та абрикосів. У морозилці має бути достатньо низька температура, щоб фрукти швидко заморожувалися – не вище -10.

Якщо ви хочете зберегти ягоди цілими і проти прогрівання, то розкладіть їх на деко і швидко заморозьте, а потім компактно запакуйте. Зберігати можна в скляних банках, контейнерах для їжі, використаній тарі з-під молочних продуктів чи пакетах. Заморожування зберігає майже три чверті біоактивних сполук ягід.

Сушка добре підходить для яблук, груш, морелей (диких абрикосів), слив, малини, чорниці, вишень без кісточок і смородини. Сушити слід в сушарці чи електричній духовці, яку можна налаштувати на 50 градусів. Якщо ви сушите на сонці, подбайте про захист фруктів від мух. Сушку зберігайте у мішечках із натуральної тканини, скляних банках чи контейнерах.

Пастила це концентровані фрукти: десерт досить солодкий, але при цьому багатий на пектин, тож глікемічний індекс його менший, ніж в цукерок, а нутрієнтів значно більше. Пастила може зберігатися до півроку в папері і закритій тарі, то ж це компактно.

Принцип приготування такий: зробити багате на пектин фруктово-ягідне пюре, довести його до кипіння на 1 хвилину, намазати тонким шаром на пергамент, висушити в духовці чи сушарці, а потім згорнути і запакувати у пергамент. Робіть пастилу із яблук, груш, абрикосів чи айви, або поєднуйте їх із малиною, ожиною, смородиною чи вишнею. Із самих лише вишнень чи слив також можна зробити пастилу, але варто її «загустити» какао.

До пастили також гарно пасують кориця, кардамон, імбир, лимонна цедра і гвоздика. Ці спеції ефективно підвищують чутливість тканин до інсуліну.

Сухі фрукти чи пастила – хороше і зручне доповнення до чаю або кави на роботі. Сушені ягоди чи заморожене фруктове пюре доповнять вівсянку краще за джем.

Якщо ви полюбляєте кавуни, перемеліть м’якоть разом з насінням блендером, профільтруйте через сито і заморозьте питний кавун в пляшці.

Що не так із соліннями?

Якщо коротко, то сіль, а в деяких рецептах ще й аспірин, олія та оцет. Надмірне споживання солінь, особливо – розсолу – становить ризик для людей із гіпертензією.

Хронічне споживання ацетилсаліцилової кислоти – наприклад, ви всю зиму їсте закрутки, де розсол містить аспірин – збільшує ризик шлункової кровотечі.

Соняшникова олія, яку разом із гірчицею чи оцтом використовують у консервації, не запобігає псуванню продуктів, але збільшує ризик серцево-судинних хвороб.

Як тоді зберігати овочі на зиму? Так само, як і фрукти: сушити та заморожувати.