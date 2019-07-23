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Майкл Щур звільняється з «Суспільного»

Соломія Головіна

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Член правління Національної Суспільного телебачення, відповідальний за інформаційне мовлення та цифрові платформи, Роман Вінтонів звільняється з 1 серпня. Вінтонів більш відомий як Майкл Щур. Про це повідомляє «Громадське».

 

У коментарі Громадському Вінтонів розповів, що іде, бо планує більше уваги приділити «Телебаченню Торонто». Також Вінтонів анонсував нові проєкти з осені.

Роман Вінтонів – ведучий та автор суспільно-політичної гумористичної програми #@)₴?$0 («Ґрати, песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль»), яка виходить щотижня і у Facеbook Громадського.

У 2014-му канал «Телебачення Торонто», через який поширюються усі відео Майкла Щура, здобув «Срібну кнопку» від YouTube. Сьогодні канал має майже 300 тисяч підписників.

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