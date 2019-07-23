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Львівський стартап отримав 150 тисяч доларів інвестицій

Андрій Котенський

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Стартап Newoldstamp, який розвиває онлайн-сервіс по генерації професійних email-підписів, пройшов відбір у відомий американський акселератор 500 Startups та отримав фінансування 150 тисяч доларів в обмін на 6% стартапу. Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на AIN.ua.

 

Зазначається, що Newoldstamp став одним із 35 учасників програми від 500 Startups. Усього у цьому році на програму подавались більше 2 тисяч стартапів з 74 країн.

Команда Newoldstamp проведе 4 місяці на навчанні в Сан-Франциско і отримає фінансування від акселератора. Ці кошти стартап направить на подальший розвиток свого сервісу і розширення команди.

Newoldstamp – стартап, заснований в 2015 році Володимиром Заставним з офісом у Львові. Він розвиває онлайн-сервіс по генерації професійних email-підписів. У ньому можна створювати клікабельні html-підписи на основі шаблонів, а також керувати всіма ними з єдиної адмін-панелі.

Підписами Newoldstamp користуються фахівці Lyft, FedEx, Vodafone, Starbucks, Nvidia, Nestle та інші відомі компанії.

Нагадаємо:

Раніше українська платформа Liki24.com, яка займається пошуком та доставкою ліків, залучила 1 мільйон доларів інвестицій.

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