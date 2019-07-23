Добудова школи та реконструкція опалення у селі на Самбірщині: на 20-мільйонний тендер привели технічного учасника

Бісковицька сільська рада Самбірського району підписала договір з ПП будівельно-торгова фірма «Чертур» на добудову школи та реконструкцію її системи опалення у селі Викоти за 20 млн грн. Про це стало відомо з сайту електронних закупівель Prozorro, передають «Наші гроші. Львів».

На торгах єдиним конкурентом фірми-переможця був підприємець Василь Коліба. Під час аукціону учасники не знижували своїх пропозицій, однак ціна компанії «Чертур» була на 1,5 млн грн дешевшою.

Обидва учасники подали на торги частину документів з однаковим дефектом друку чи сканування. Наприклад, у фірми «Чертур» такі плями є на ціновій пропозиції, довідці про залучення субпідрядників та гарантійному листі про розрахунок ціни.

Учасники завантажили свої документи з різницею у шість хвилин. Фірма «Чертур» подала довідки о 16:03, а Василь Коліба – о 16:09. Крім того, підприємець подав на торги лише малу частину довідок, яких вимагав замовник, що, як наголошує видання, часто є свідченням того, що учасник торгів не прагне перемагати реально, а є просто технічним конкурентом.

Тим більше, що раніше, Василь Коліба, який зареєстрований підприємцем з 2016 року в с. Стрільбичі (Самбірський район), брав участь лише в тендерах на закупівлю паливних брикет (євродров) та твердого палива. Протягом 2018-2019 років він отримав два замовлення на загальну суму майже 610 тис. грн.

А підприємство «Чертур» працює на ринку з 2003 року, зареєстроване в с. Воютичі (Самбірський район). Його власницею та водночас директоркою є жителька Турківського району Віра Чернянська. Протягом 2018-2019 років фірма «Чертур» отримала замовлень на 44 млн грн, враховуючи поточну угоду.

Згідно з нею, компанія добудує Викотівську СЗШ І-ІІІ ступенів та оновить її систему опалення. Підрядник зробить підлоги, стіни, дах, інженерні системи, встановить вікна та двері, утеплить фасад. Також фірма придбає устаткування для спортзалу та меблі для класів. При цьому підрядник отримає 623 тис. грн, а на зарплати працівникам піде 2,9 млн грн. Роботи завершать до кінця 2021 року.

Перший тендер на добудову школи та реконструкцію системи опалення провели в 2017 році. Переможцем торгів стало колективне підприємство «Центр комплекс» Львівської обласної асоціації інвалідів всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України». Тоді ціна договору становила 9,6 млн грн, який у 2019 році розірвали через неналежне виконання зобов’язань. Замовник виплатив підрядникові 222 тис. грн. Наразі зроблено лише фундамент школи.