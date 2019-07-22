ЦВК опрацювала майже 70% протоколів

Станом на 16.00 год Центральна виборча комісія опрацювала 67,91% протоколів по Україні. Про це йдеться на сайті ЦВК.

Як свідчать результати опрацьованих протоколів, партія «Слуга народу» набрала 42,64% (4 070 152 виборці «за»), «Опозиційна платформа – За життя» – 13,05% (1 246 053), «Європейська солідарність» – 8,43% (805 334), «Батьківщина» – 8,02% (765 487) та «Голос» – 6,20 (592 275).

Бракує голосів, щоб потрапити у Раду, «Радикальній партії Олега Ляшка» – 3,83% (366 471), партії «Сила і честь» Юрія Смешка – 3,75% (358 822 ) «Опозиційному блоку» – 3,23% (308 841).