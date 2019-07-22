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«Слуга народу» отримає понад півмільярда держфінансування

Андрій Котенський

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Якщо офіційні результати виборів підтвердять дані екзит-полу, то державне фінансування отримають 11 партій, які отримали понад 2% голосів, повідомляє Громадське.

 

За законом «Щодо запобігання і протидії політичній корупції», партії, які набрали на виборах понад 2%, отримають державне фінансування на свою діяльність і повинні звітувати про використання цих коштів.

Згідно з даними національного екзит-полу, на виборах у Раду понад 2% набирають 11 партій, які і отримають гроші від держави залежно від свого результату. Ці кошти партії отримуватимуть упродовж п’яти років.

Найбільшу частку отримає президентська партія «Слуга народу» — 537 мільйонів гривень кожного року, тобто понад 2,5 мільярди за 5 років.

Далій йдуть:

«Опозиційна платформа — за життя» — 141 млн на рік;

«Європейська солідарність» — 109 млн на рік;

«Батьківщина» — 93 млн на рік;

«Голос» — 77 млн на рік;

«Сила і честь» — 54 млн на рік;

«Опозиційний блок» — 40 млн на рік;

«Партія Шарія» — 38 млн на рік;

«Радикальна партія Ляшка» — 34 млн на рік;

«Українська стратегія Гройсмана» — 27 млн на рік;

«Свобода» — 26 млн на рік.

Зазначимо, що лише п’ть перший партій, за даними екзит-полу, долають 5-відсотковий бар’єр і проходять у Раду. Проте офіційні результати виборів ЦВК має оголосити до 5 серпня.

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