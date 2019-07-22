На польському кордоні затримали українця з 25 фальшивими паспортами

У Польщі на пункті пропуску «Корчова» польські прикордонники затримали українця з 25 фальшивими паспортами, передає УНН.

Зазначається, що польські прикордонники затримали 35-річного українця, якого запідозрили у кур’єрстві. Під час обшуку правоохоронці виявили в українця 25 фальшивих іноземних паспортів.

Зокрема, прикордонники виявили 21 румунський паспорт, 2 болгарські та ще 2 литовські посвідчення водія. За словами затриманого, підроблені документи призначалися для громадян України, які працюють у країнах Західної Європи. Таким чином українці хотіли легалізувати своє перебування в Європі.