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На польському кордоні затримали українця з 25 фальшивими паспортами

Анастасія Мельник

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У Польщі на пункті пропуску «Корчова» польські прикордонники затримали українця з 25 фальшивими паспортами, передає УНН.

 

Зазначається, що польські прикордонники затримали 35-річного українця, якого запідозрили у кур’єрстві. Під час обшуку правоохоронці виявили в українця 25 фальшивих іноземних паспортів.

Зокрема, прикордонники виявили 21 румунський паспорт, 2 болгарські та ще 2 литовські посвідчення водія. За словами затриманого, підроблені документи призначалися для громадян України, які працюють у країнах Західної Європи. Таким чином українці хотіли легалізувати своє перебування в Європі.

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