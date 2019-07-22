Біля берегів Мавританії горить український траулер, загинув моторист

Біля берегів Мавританії горить український океанський траулер «Іван Голубець» (зафрахтований латвійським бізнесменом українського походження, ходить під прапором Грузії), є загиблий і постраждалі.

Про це повідомили члени екіпажу судна, на борту якого в момент загоряння знаходилося 90 осіб – громадяни України і Росії, пише УП із посиланням на Думську.

Пожежа почалася в машинному відділенні і швидко поширилася на палубу. Через сильне задимлення капітан віддав команду залишити судно. Людей евакуював інший траулер «Маршал Крилов».

Загинув один моторист, є постраждалі.

Судно вигоріло практично повністю і продовжує горіти. На ньому знаходиться дизельне паливо і повний трюм рибної продукції.

Власник (або фрахтувальник? Юридичний статус судна не надто зрозумілий, – ред.) заявив, що всі збитки будуть покриті за рахунок екіпажу.