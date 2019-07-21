Тираж російськомовних друкованих ЗМІ перевищує кількість україномовних

Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» оприлюднила статистичні дані про випуск друкованих ЗМІ у першому півріччі 2019 року. Про це повідомляє «Літакцент».

Всього у цей період в Україні виходило 3 143 видання загальним тиражем 607172,9 тисяч примірників, серед них – 1371 газет та 1772 інших періодичних і продовжуваних видань.

Найбільшу кількість видань випущено в м. Києві (1174), Харківській (268), Дніпропетровській (180), Львівській (173) та Одеській (124) областях.

Переважна більшість друкованих ЗМІ виходила українською мовою – 1321, українською та російською – 533, російською – 497, англійською – 67. Проте, за даними Книжкової палати, загальний тираж видань російською мовою (267167, 4 тис. примірників) перевищує загальний тираж друкованих ЗМІ українською мовою (208927,6 тис. примірників).

Також систематизовано статистичні дані про випуск друкованих ЗМІ за категорією засновників (співзасновників), за цільовим призначенням.

Аналіз зроблено на основі обов’язкових примірників видань, які надходять до ДНУ «Книжква палата України ім. Івана Федорова» відповідно до Законів України «Про видавничу справу» та «Про обов’язковий примірник документів».