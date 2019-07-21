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Експерти фіксують низьку активність виборців

Соломія Головіна

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У першій половині дня 21 липня спостерігачі зафіксували низьку активність виборців, які взяли участь у позачергових парламентських виборах. Про це на пресконференції «Національний екзитпол 2019 – парламентські вибори» заявив голова Наглядової ради Національного екзитполу 2019 Євген Бистрицький, передає «Укрінформ».

 

«Особливого наповнення виборчих дільниць ми не спостерігаємо, будемо сподіватися, що до кінця дня буде більше наповнення дільниць для голосування. Ми помітили, що виборці виходять з дільниць достатньо оптимістичними, вільно спілкуються, відмов мало», – повідомив Бистрицький.

За його словами, виборці зазвичай не відмовляють інтерв’юерам екзитполу.

«У середньому з 10 опитаних виборців – одна відмова. Мотивують – або «немає часу», або просто людина не звертає увагу на інтерв’юерів», – сказав Бистрицький.

Він зауважив, що екзитпол проводиться у штатному порядку.

«Важливо, щоб екзитпол проходив відповідно до міжнародних стандартів. На цих виборах це надзвичайно важливо, бо є передбачення, що кілька партій змагатимуться між собою та вимагатимуть дотримання точності підрахунків голосів, щоб пройти у парламент і подолати прохідний бар’єр», – зазначив Бистрицький.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять дострокові вибори до Верховної Ради.

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