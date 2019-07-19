У Луцьку перехожий впіймав немовля, яке випало з п'ятого поверху

У Луцьку перехожий впіймав 11-місячного хлопчик, яке випало з вікна 5 поверху багатоповерхівки. Про це пишуть Волинські новини.

Як повідомляється, дитина випала з вікна багатоповерхівки 13 липня. Врятував немовля лучанин Назар Бондарук.

«Ми на місці виявились випадково. Я з дружиною приїхав з магазину, поставив машину. І тут почув жіночий крик: «Дитина! Дитина!». Подивився на жінку, яка кричала, і відразу вгору – побачив дитину, що висить на 3 поверсі. Я зразу все кинув, побіг», – каже Назар.



За його словами, допоміг йому врятувати життя дитині ще один хлопець.

«Моя голова ніби очистилась і думка була лише одна – врятувати. Добре, що був не сам, а зі мною був ще один хлопець, який мені дуже допоміг. Сам би я не впорався. Та кожен би так зробив. Були ще поряд інші хлопці, але, думаю, може в них шок був, правильно не зреагували. Бо це була справа буквально кількох секунд. Добре, що встиг добігти. Тільки добігаємо, зразу дитинка зривається. Другий чоловік ліг з однієї сторони на шифер, а я став знизу на 1 поверсі, наставив руки. Я зловив за голову, бо дитина летіла головою донизу, а чоловік спіймав за решту тіла. Зловили і взяли відразу за ручки. Хлопчик летів якраз на дашок, що закриває підвальні отвори з вікнами.

Як дитина падала з п’ятого поверху я не бачив, побачив вже тоді, коли вона зачепилася за сушарку для білизни навпроти вікна третього поверху. Хлопчик зачепився об шнурки, вони були в нього під пахвами, пощастило, що так руками вдалося йому затриматися.

Я почав одразу бігти, і в той момент думав, що за будь-що, усіма силами та стараннями, я просто його зловлю, навіть думки не було, що не вдасться. Як підбігав, то думав, що руками ловити чи самому лягати на низ. А тут саме спохватився ще один хлопець, він теж підбіг. А четверо рук, то не двоє. Той хлопець одразу ліг на дашок, я коліном сперся і витягнув руки. Дитинка була якраз над гостряком дашка. Коли зірвався хлопчик з третього поверху, то раз перекрутився, я думав, аби хоч не вдарився об підвіконник другого поверху. На щастя, якось так мимо пройшло, хоча дуже поряд, і нам на руки впав», – розповідає Назар.

Сама ж мама 11-місячного хлопчика Юлія Рогак розповідає, що дитина гралася біля неї на коврі іграшками, а вона відвернулася на хвилину.

«Я домила останню тарілку, і дивлюся, що його немає. Почала гукати, стою в шоці, чую люди знизу кричать, було страшно заглядати. Дивлюся, а він на руках у двох чоловіків», – пояснює мама.

Як розповідав раніше завідувач гнійного хірургічного дитячого відділення Валентин Мартинюк, коли привезли хлопчика, то у нього був шоковий стан, забій органів грудної клітки і черевної порожнини, множинні садна голови, обличчя, тулуба. На даний час стан дитини наближений до задовільного. Хлопчика перевели з реанімації у стаціонар через два дні. У медзакладі дитина буде впродовж тижня і поїде додому.

Фото: Волинські новини