«Шукаю друга!»: як відомі львівські спортсмени допомагали безпритульним тваринам з ЛКП «Лев» знайти домівки

Вчора, 18 липня, відомі спортсмени Львівщини долучились до благодійної акції «Шукаю друга!» та допомагали безпритульним тваринам віднайти домівки. Про це інформує Відділення національного олімпійського комітету України у Львівській області.

«Ідея акції «Шукаю друга!» виникла після перших відвідин ЛКП «Лев». Я був вражений масштабами діяльності, ентузіазмом та відданістю колективу і волонтерів, які працюють тут для того, щоби покинуті тварини не втратили віру в людей. І я був шокований інформацією, як з бездомними покинутими тваринами тут поводились до 2014 року, і як поводяться й досі в більшості міст України. Мені дуже імпонує, що у Львові є організація, яка сьогодні гуманно і на такому високому рівні розв’язує питання тварин-безхатьків. Тому й вирішив використати свої можливості, ресурси, знайомства для того, щоб і про саме підприємство, і про тварин, які там перебувають, дізнались якомога більше людей не тільки зі Львова, а й з України загалом», – розповів організатор акції, чемпіон других Європейських ігор, капітан збірної України з карате Станіслав Горуна.

Ініціативу Станіслава та відділення НОК Львівщини підтримали видатні спортсмени, в тому числі й учасники Олімпійських ігор.

«Вирішив долучити до акції відомих спортсменів, оскільки саме вони диктують моду для своїх шанувальників – дітей та дорослих – починаючи від ведення здорового способу життя та закінчуючи громадською позицією і відповідальним ставленням до братів менших. Адже, попри постійні змагання, перельоти, збори, фактично кожен зі спортсменів-учасників акції має домашнього улюбленця, в тому числі і підібраного просто з вулиці. Тішуся, що разом з відділенням Національного олімпійського комітету України у Львівській області нам вдалось зробити масштабну акцію та привернути до неї багато уваги»,– додає Станіслав Горуна.

Серед тих спортсменів, про яких говорив Станіслав, господаркою одразу чотирьох собак, двоє з яких прихищені з вулиці, є всесвітньовідома гімнастка, учасниця Олімпійських ігор Вікторія Ленишин. Перебуваючи у ЛКП Лев, Вікторія розплакалася з жалю до тварин, водночас дуже вірить, що люди не залишаться байдужими.

«Ця акція – надзвичайно важлива для цих невинних тварин, які з тих чи інших обставин опинилися на вулиці. За допомогою ЗМІ та олімпійців ми намагаємося пояснити людям, як поводитися з тваринами, як доглядати за ними та показати, що саме у ЛКП Лев кожен може знайти найвідданішого чотирилапого друга, або ж допомогти підприємству у якості волонтера, наприклад, вигулюючи собак.

Потрапивши у зону 10-денного карантину для щойно відловлених з вулиці собак, я не змогла стримати сльози. У моїй сім`ї до тварин ставляться з повагою (у нас – три собачки, дві з яких ми забрали з вулиці, і два котики), отож, побачивши сумні очі собак, зраджених людиною, мені стало боляче за тварин та соромно за нас, людей. Я маю надію, що кожен підопічний ЛКП Лев знайде свою люблячу сім’ю, яка більше ніколи не завдасть болю та не скривдить», – розповіла Вікторія Ленишин.

Організатором акції виступив чемпіон Других Європейських ігор, капітан збірної України з карате Станіслав Горуна спільно з відділенням Національного олімпійського комітету України у Львівській області.

Тож, організатори та спортсмени сподіваються, що львів’яни, дізнавшись про притулок та його мешканців, не залишаться байдужими і також стануть другом для собачки чи котика з ЛКП Лев, прихистивши їх у себе.

Нагадаємо, що ЛКП «Лев» знаходиться у Львові на вул. Промислова, 56. Підприємство відкрите щодня без вихідних з 8:00 до 20:00 год.

Фото: НОК у Львівській області, Гаряча оінія міста Львова