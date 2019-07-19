Літній продуктовий кошик українців мінімально коштує майже 1800 грн

У червні середньомісячна вартість мінімального продуктового кошика українця склала 1 785 гривень. Про це повідомляє ТСН.

За місяць його вартість знизилась на 2 гривні. Подешевшання відбулось за рахунок деяких овочів, яєць та молокопродуктів, а дорожчають вже другий місяць поспіль картопля та фрукти.

Найбільше в продуктовому кошику українця молокопродуктів, на другому місці – м`ясні вироби, далі йдуть хлібопродукти. Менше всього місця займають яйця та масло.

Як відомо, крупи і хліб є лідерами подорожчання від початку року. За цей час інфляція на споживчому ринку становила 2,4%.