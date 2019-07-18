Випускники магістратури 30 спеціальностей складатимуть єдиний державний іспит

Випускники магістратури 30-ти найбільш суспільно важливих та пов’язаних з підвищеним ризиком спеціальностей складатимуть атестацію в формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Поступове впровадження держіспиту почнеться з 2020 року. Відповідну постанову ухвалив уряд вчора, 17 липня, передає пресслужба Міністерства освіти і науки України.

«Зараз ми, на жаль, не маємо надійного, стандартизованого інструменту, щоб «поміряти» якість освіти випускників на виході з університету, адже у кожному закладі свій підхід до оцінювання. Таким інструментом має стати єдиний державний кваліфікаційний іспит – ЄДКІ, що передбачений Законом «Про вищу освіту». З наступного року ми почнемо цей іспит поступово впроваджувати. Підсумки ЄДКІ дозволять об’єктивно оцінити як результати навчання та професійну готовність випускників, так і результати освітньої діяльності університетів», – пояснила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона додала, що ЄДКІ також має стати ефективним запобіжником корупційних ризиків.

Важливо, що до організації та проведення ЄДКІ буде залучене не тільки МОН, а й інші відомства, які формують політику у відповідній сфері. Це дозволить зробити програми та завдання більш якісними та фаховими. Наприклад, для розробки програм іспиту спеціальності «Національна безпека» до процесу залучать СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Міноборони.

З деяких спеціальностей іспит може проводитися в формі ЗНО.

Конкретний перелік спеціальностей, за якими проводитиметься ЄДКІ для випускників магістратури, раніше затвердив Кабмін. Це, зокрема, всі спеціальності галузей знань «Ветеринарна медицина», «Охорона здоров’я», «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», «Цивільна безпека», «Транспорт», а також спеціальності «Право», «Кібербезпека», «Атомна енергетика», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародне право».

«Ми запроваджуємо ЄДКІ на ті спеціальності, які пов’язані з високим рівнем соціальної відповідальності, безпекою, здоров’ям людей, міжнародними зобов’язаннями України. У підготовці таких фахівців діють єдині вимоги, тож, відповідно, потрібен контроль за рівнем та якістю їх дотримання», – наголосила Лілія Гриневич.

До іспиту допускатимуть студентів, що не мають академічної заборгованості. Якщо випускник не складе з першого разу ЄДКІ, то його мають відрахувати, але можуть поновити для однократного повторного складання іспиту. Якщо ж і друга спроба буде невдалою, то поновитися можна буде для повторного навчання – не менше двох семестрів перед складанням ЄДКІ. Повторне навчання та складання кваліфікаційного іспиту буде виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Варто відзначити, що ЄДКІ вже запроваджено і проводиться для студентів медичних спеціальностей відповідно до Постанови КМУ №334 . Також важливо, що студенти наскрізної магістратури медичних та ветеринарних спеціальностей у разі неуспішного складання ЄДКІ можуть один раз повторно скласти його без відрахування.