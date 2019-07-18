Вибори у Верховну Раду: названо проблемні округи

Комітет виборців назвав ймовірні проблемні округи на позачергових парламентських виборах 21 липня. Про це під час пресконференції КВУ 18 липня заявив голова організації Олексій Кошель.

До проблемних віднесено ті округи, де спостерігається напружена недоброчесна конкурентна боротьба або ж активно використовуються маніпулятивні технології на кшталт непрямого підкупу виборців. Як повідомив Олексій Кошель, всього в переліку 8 одномандатних округів.

Серед проблемних ОВО №73 на Закарпатті, до агітації в якому активно залучені представники угорської влади. До прикладу, 12 липня прем’єр-міністр Угорщини особисто зустрівся з лідером Товариства угорської культури Закарпаття (КМКС) і кандидатом в народні депутати В. Брензовичем у Будайській фортеці Будапешта. В ОВО №73 також було проведено обшуки в одного із кандидатів, якого підозрюють у підкупі виборців.

Проблеми спостерігаються в ОВО №107 на Луганщині, в якому зареєстровано четверо осіб із прізвищем Рибалка (один з них – чинний народний депутат України). Із початку виборчої кампанії в окрузі системно роздаються продуктові товари для громадян, а саме цукор. Також активно поширені матеріали із ознаками чорного PR, в тому числі, підробні газети від імені «Європейської солідарність» та Радикальної партії Олега Ляшка, в яких критикується діяльність С. Рибалки. За інформацією місцевих ЗМІ в окрузі задіяна значна кількість так званих тітушок і представників місцевого криміналітету, зокрема, з окупованих територій.

Також варто відзначити ОВО №113 на Одещині, в якому балотується рекордна кількість кандидатів-клонів – 9 осіб. Всього ж в окрузі 45 кандидатів.

Серед проблемних – ОВО №20 на Волині, де основна конкуренція відбувається між чинним народним депутататом С. Мартиняком (самовисування) та керівником фракції УКРОП у Волинській обласній раді В. Рубльовим (висунуто партією «Слуга Народу»). За інформацією місцевих ЗМІ вибори супроводжуються елементами криміналізації виборчого процесу та спробами фізичного тиску на представників кандидатів (зокрема, повідомлялося про спроби фізичного тиску та залякування помічника одного з кандидатів).

Також проблемним є ОВО №80 на Запоріжжі, де спостерігається недоброчесна конкуренція з боку двох кандидатів: Є. Балицького та С. Мінька. Є. Балицького звинувачують у використанні технології підкупу виборців та використанні на ці потреби коштів із депутатського фонду. Натомість С. Мінька (чинний міський голова Мелітополя) звинувачують у використанні адміністративного ресурсу на виборах. В окрузі присутня значна кількість матеріалів без вихідних даних, а також регулярно щотижня поширюється нова хвиля матеріалів чорного PR.

Серед проблемних – ОВО №182 Херсонської області. В окрузі відбувається протистояння між кандидатами В. Сальдо (колишній міський голова, очільник осередку «Партії Регіонів», екснародний депутат від ПР, голосував за закони 16 січня) та кандидатом від партії «Слуга народу». Серед іншого поширюється інформація про можливі фальсифікації в день виборів, під приводом чого відбувається мобілізації противників «Партії Регіонів» у Херсоні.

Проблемним також є ОВО №210 з центром у Прилуках, що на Чернігівщині. У цьому окрузі представники одного з адвокатських офісів, що працюють із кандидатом-самовисуванцем, заявляють про спроби втручання в їх роботу представників Національної поліції. За інформацією адвоката С. Хоменка поліція де-факто блокувала роботу приміщення, прикриваючись «анонімними заявами». Адвокат додав, що звернувся до Державного бюро розслідувань через неправомірні дії правоохоронців.

Одним із проблемних є ОВО №51 на Донеччині, який знаходиться поруч із окупованими територіями. Особливістю округу є те, що в ньому зареєстровано лише 3105 виборців. В окрузі має місце використання технології непрямого підкупу виборців від імені кандидата О. Ковальова, яким організовано регулярне підвезення питної води для мешканців. Також через близькість до лінії фронту і загрозу обстрілів в окрузі очікується мінімальна увага українських і міжнародних спостерігачів.

Як зазначається, у день голосування спостерігачі КВУ приділятимуть особливу увагу виборах на території цих округів. Всього КВУ було зареєстровано понад 1600 спостерігачів. Також у день виборів працюватимуть мобільні групи КВУ.