Вчені пропонують рятувати танучі льодовики Антарктиди штучним снігом

Вчені з Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін запропонували новий спосіб, за допомогою якого можна стабілізувати стан льодовиків Антарктиди, що стрімко тануть. За їхніми словами, домогтися цього можна за допомогою снігопаду зі штучного снігу, повідомляє DT.ua з посиланням на Naked science.

За словами дослідників, вже зараз танення антарктичних льодовиків Пайн-Айленд і Туейтса вносить найбільший внесок у підйом рівня моря. Проведене вченими моделювання показало, що навіть при дотриманні найсуворіших планів щодо скорочення викидів вуглекислого газу танення не припинитися. Воно перестане посилюватися, але вода, яка яка нагрілася, буде розвалювати льоди на шматки.

Моделювання показало також, що стабілізувати стан льодовиків допоможе неймовірно потужний снігопад. За оцінками дослідників, знадобиться 7400 мільярдів тонн снігової маси, що випала протягом 10 років. Зв’язуючи воду, вона дозволила б додатково знижувати рівень моря приблизно на два міліметра за рік протягом цього часу.

Разом з тим, навіть найпотужніші установки з заморожування морської води не в змозі впоратися з цим завданням. За оцінкою авторів статті, на одне тільки перекачування її на висоту льодовика потрібно витратити 145 ГВт енергії – і це не рахуючи опріснення і, власне, заморожування.

Додамо, що минулого року дослідники зафіксували рекордно теплу зиму в Арктиці. Наголошується, що в середньому температура жовтня-березня в регіоні становить -20 градусів Цельсія. У цьому ж році 20 лютого температура не опускалася нижче 0. Більше того, 24 лютого на півночі Гренландії температура досягла 6 градусів Цельсія. Як підкреслюють дослідники, у лютому температура в Арктиці була вищою, ніж в Європі.