ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні запустили послугу е-пенсія. Що вона передбачає?

Вероніка Рой

|

Вчора Кабінет Міністрів України схвалив постанову про електронні послуги у сфері пенсійного забезпечення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Держагентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб.

 

Згідно з його повідомленням, ця постанова передбачає оптимізацію та запровадження онлайн таких послуг:

  • призначення пенсії;
  • перерахунок пенсії;
  • призначення до пенсії надбавок, допомоги, доплат та компенсацій
  • поновлення виплати пенсії
  • переведення з одного виду пенсії на інший

За словами Олексія Вискуба, завдяки запровадженню електронної взаємодії, кількість документів, що вимагаються від заявника, буде зменшено на 9.

«Досвід країн ЄС свідчить про необхідність запровадження окремої національної програми розвитку цифрових навичок для людей похилого віку – і ми зробимо це в рамках наших планів із широким залученням бізнесу», – додав він.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

Путівник туриста: корисні поради підкорювачам Карпат
Анастасія ПИЖ
Путівник туриста: корисні поради підкорювачам Карпат

Наші західні регіони, зокрема й Львівщина, тішать дивовижними краєвидами.  Щорічно багато іноземців та українських мандр...

124 округ. Кого обирає Червоноград, Сокальський і частина Кам’янка-Бузького району
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
124 округ. Кого обирає Червоноград, Сокальський і частина Кам’янка-Бузького району

До позачергових виборів у парламент залишилося 4 дні. Нардеп, журналіст, депутат, клон, директорка школи… Львівський пор...

11 причин голосувати за «Українську стратегію Гройсмана»
Роман МІРОШНИЧЕНКО
11 причин голосувати за «Українську стратегію Гройсмана»

Вибори до Верховної Ради, що відбудуться вже цієї неділі, викликають в українців різноманітні почуття. Хтось боїться рев...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...