В Україні запустили послугу е-пенсія. Що вона передбачає?

Вчора Кабінет Міністрів України схвалив постанову про електронні послуги у сфері пенсійного забезпечення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Держагентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб.

Згідно з його повідомленням, ця постанова передбачає оптимізацію та запровадження онлайн таких послуг:

призначення пенсії;

перерахунок пенсії;

призначення до пенсії надбавок, допомоги, доплат та компенсацій

поновлення виплати пенсії

переведення з одного виду пенсії на інший

За словами Олексія Вискуба, завдяки запровадженню електронної взаємодії, кількість документів, що вимагаються від заявника, буде зменшено на 9.

«Досвід країн ЄС свідчить про необхідність запровадження окремої національної програми розвитку цифрових навичок для людей похилого віку – і ми зробимо це в рамках наших планів із широким залученням бізнесу», – додав він.