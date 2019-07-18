У Мінську домовились про обмін полонених за схемою 208 на 69

На переговорах у Мінську 17 липня сторони домовилися щодо обміну полонених за схемою 208 на 69, тобто українська сторона віддасть 208 засуджених, сторона бойовиків на Донбасі звільнить 69 громадян. Це не стосується політв’язнів та військовополонених, яких утримують в Росії та анексованому Криму. Про це заявив представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний на брифінгу в Києві, передає Громадське.

«Найважливіше: досягнуто домовленості щодо початку процедури обміну військовополоненими, незаконно утримуваними, засудженими особами у співвідношенні 208 на 69», — заявив Безсмертний.

«Треба сказати правду — ми не володіємо реальною цифрою. Ми знаємо, скільки у нас, але ми не володіємо цифрою, яка там є», — додав представник України.

Він зазначив, що українська сторона вчора була готова почати цю процедуру і запропонувала відповідне число.

«Це було підтримано навіть представниками з «ОРДО» і «ОРЛО». Але цьому заперечив Кремль, представники Москви. Тому в кінці кінців домовлено проводити процедуру правової чистки», — додав представник України.

За його словами, до цих 208 і 69 відносяться особи «з різною категорією правової очистки».

«Десь це буде кілька днів, десь кілька місяців, але ця процедура запущена», — підсумував Безсмертний.

Нагадаємо, останній великий обмін полоненими відбувся 27 грудня 2017 року. Тоді українська сторона отримала 74 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.