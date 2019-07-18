Путівник туриста: корисні поради підкорювачам Карпат

Наші західні регіони, зокрема й Львівщина, тішать дивовижними краєвидами. Щорічно багато іноземців та українських мандрівників прямує на Галичину підкорювати гірські схили, милуватись озерами та водоспадами, блукати печерними лабіринтами, підніматися на полонини. Окрім іншого, однією з очевидних переваг українського туризму є його бюджетність.

Провести відпустку, свята чи вихідні у горах обійдеться зовсім недорого. Чималих зусиль для цього докладає багаторічний лідер вітчизняної галузі торгівлі – компанія «АТБ-Маркет». Численні дискаунтери «АТБ», які з’явилися останніми роками у так званих стартових для туристів містечках західних областей, запропонують гарантовано якісні продукти й товари першої необхідності за мінімальними цінами. Сьогодні таких дискаунтерів європейського зразка у регіоні нараховується аж 92. До того ж ця цифра стрімко зростає.

Протягом минулого року відкрили 34 нових супермаркети в західних областях, зокрема й на нашій Галичині. Також провели капітальну реконструкцію більш як 40 магазинів. З початку поточного року на заході країни вже відкрито 12 нових дискаунтерів мережі. На мапі присутності «АТБ» з’явилися такі цікаві міста, як Сокаль, Яворів, Борислав, Новояворівськ, Калуш, Тернопіль, Кам’янець-Подільський, Івано-Франківськ, Ужгород та ін.

У 260 населених пунктах цілодобово (що має для туристів велике значення) працюють 1023 дискаунтерів «АТБ». Відкритий 28 червня інноваційний супермаркет мережі в Ужгороді став першим на Закарпатті. Лідер української галузі ритейлу підкорив нову область – тепер підприємства та торговельні представництва корпорації «АТБ» працюють у двадцяти трьох областях країни. Отже, кількість постійних клієнтів цієї мережі, що сьогодні перевищує 3,5 мільйони осіб, й надалі динамічно зростатиме. Адже переваги «АТБ» залишаються незмінними: усі продукти гарантовано якісні та свіжі. Асортимент кожного такого дискаунтера сьогодні перевищує 3,5 тисячі найменувань, понад 900 з яких представлені товарами власних торгових марок та власним імпортом. Ще з 2017 року супермаркети «АТБ» проходять сертифікацію на відповідність вимогам загальновизнаного стандарту ISO 22000:2005. А це вважається своєрідним знаком якості у розвинених країнах Євросоюзу. Ретельно відстежують та аналізують безпеку товару на всіх етапах. Контролюють усе: якість сировини, дотримання рецептури під час виробництва, наявність належних умов зберігання, транспортування тощо.

Не менш важливим чинником для покупця є доступність цін. У магазинах «АТБ» вони на 10–15% нижчі за середньоринкові. Діє бонусна програма, щотижня проводять акції, які дозволять туристам зекономити навіть більше ніж 40%. Завдяки настільки значному скороченню витрат на харчування не доведеться довго відкладати кошти на подорож.

«Знижка може становити майже половину від початкової вартості товару. Як правило, на полицях супермаркетів «АТБ» практично в кожній товарній категорії можна знайти продукцію, яку на цьому тижні продаємо значно дешевше, ніж зазвичай», – говорить Наталія Шаповалова, заступниця генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет».

Супермаркети «АТБ» пропонують продукти на будь-який смак. Дана мережа має власні торгові марки у всіх цінових категоріях. Преміальний сегмент представлений ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – ТМ «Спецзамовлення “АТБ”», середній – це знайома більшості з нас та улюблена ТМ «Своя лінія», а у найбільш економному (бюджетному) форматі панує ТМ «Розумний вибір».

Важливо також те, що у далеку мандрівнику українцям не доведеться тягнути з дому важкі рюкзаки з консервами, ковбасами, напоями та іншим провіантом. Особливо під час літньої спеки більшість харчових продуктів може й не «пережити» далекої подорожі. Як відомо, у наших потягах немає холодильників. Купувати продукти зручніше та безпечніше у численних супермаркетах «АТБ» безпосередньо перед сходженням на Говерлу, Піп-Іван, Петрос, Гембу, Хом’як, Туркул, Драгобрат…

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