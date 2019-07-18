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На Сихові з третього поверху новобудови випав працівник

Вероніка Рой

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Сьогодні, 18 липня, з третього поверху новобудови на вулиці Пимоненка випав 35-річний працівник. Про інформує пресслужба мерії Львова з посиланням на міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

 

« О 13.26 год. у Львові з третього поверху новобудови на вул. Пимоненка (Сихівський район) випав 35-річний працівник. Постраждалого з діагнозом політравма доправлено в КНП «8-ма міська клінічна лікарня м. Львова». Обставини події встановлюють», – йдеться у повідомленні.

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