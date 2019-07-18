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Instagram відключає лайки у шести країнах для «зменшення психологічного тиску»

Соломія Головіна

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Керівництво соцмережі Instagram вирішило відключити функцію показу кількості лайків під постами в ряді країн, зокрема Австралії та Японії, задля «зменшення психологічного тиску» на користувачів. Про це повідомляє «Укрінформ».

 

«Із цього четверга Instagram випробовує в Австралії, Новій Зеландії, Ірландії, Італії, Японії та Бразилії нововведення. Відтепер користувачі цієї соціальної мережі не бачитимуть кількість лайків під постами інших користувачів. Натомість відображатиметься лише ім’я кількох користувачів, що вподобали публікацію, і напис «та інші», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей крок має не меті суттєво зменшити психологічний тиск на людей, що користуються Instagram, адже кількість лайків у цій соцмережі досить часто виступає мірилом успіху, а відтак може спричинити стрес, депресію, низьку самооцінку та почуття неадекватності – в першу чергу в молодих користувачів.

Таку новацію було вже запущено у Канаді в травні цього року.

Як повідомлялося, науковці довели, що соціальні мережі мають безпосередній вплив на психічне здоров’я, особливо молоді.

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