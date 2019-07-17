Вікторія Балицька: «Якщо негайно не почати реанімувати патрульну поліцію, вона загине»

Членкиня комісії із відбору кандидатів на посади поліцейських у патрульній поліції Львівщини Вікторія Балицька про кадровий голод та кризу, що виникла у структурі:

«Люди не хочуть йти працювати в патрульну поліцію, а патрульні поліцейські хочуть йти з поліції. Це глибока і серйозна криза нової Патрульної поліції. А з огляду на величезні очікування суспільства від цього проекту – це катастрофа. Щоразу як хотіла про це написати, стримувалася, бо вважала, що ця інформація деморалізуюча і така, що призведе до ще меншого зацікавлення службою в поліції. Але далі вже нікуди. Якщо негайно не почати реанімувати патрульну, то вона як принципово нове явище в правоохоронній системі загине. А можливо, вже пізно… Там пульс ледве пробивається…

Для тих хто не знає, я – членкиня поліцейської комісії, яка діє в управлінні патрульної поліції Львівської області з літа 2017 року. Ми проводимо співбесіди із кандидатами на посади патрульних поліцейських. За два роки я прослідкувала чітке і стрімке зниження кількості охочих працювати в патрульній поліції. Так-от якщо на початках діяльності нашої комісії (кінець 2017 року) на співбесіду приходило 30-40 людей, то зараз приходить двоє-троє. Із них ми приймаємо 1 або 0… Візьму лише період із початку цього року. Загалом було 10 співбесід. Якщо в січні на співбесіду приходило ще по 6 людей, то в квітні-червні від 1 до 3 людини. В підсумку за перше півріччя 2019 року на співбесіді побувало 36 кандидати: 23 взяли в поліцію, 13-ом відмовили.

Тим часом у Львівській патрульній поліції бракує приблизно 180 людей. Лише цього року звільнилися приблизно 40 патрульних. Більшість – за власним бажанням через незадоволення умовами служби. Тобто прийшло 20, а пішло 40. Голод кадровий! Умовно кажучи, замість шести екіпажів на район Львова працює три. А громадяни нервуються, що поліція довго їде. Скоро її не буде взагалі з такими тенденціями.

Вимоги до кандидатів на співбесіді дуже прості. Здатність до простої комунікації в межах формальної логіки. Щоб могли пояснити, чому хочуть служити в поліції без пафосу, маніпуляцій і щиро. І могли хоча б своїми словами відповісти на прості питання по Закону «Про Національну поліцію».

Так-от на оцей мем «Кого ви там понабирали?» відповідаю: взяли кращих із тих, хто прийшов. А прийшло мало. І знаєте, «далай лами» в патрульну не йдуть, інтелектуали-інтелігенти із блискучим вихованням не йдуть… Приходять прості чоловіки і жінки із стандартними життєвими цінностями, які часто навіть не мають уявлення, чим поліція займається. Тобто, приходили… Тепер і ті не йдуть… Чому не йдуть? Тому що служба в поліції перестала бути привабливою. Вона виглядала перспективною в 2015-му. І ще трохи навіть в 2017-му. Хлопці і дівчата йшли туди з міркувань ідейних, кар’єрних і амбіційних. Але все покотилося на дно. Первинна ідея, на якій ґрунтувалася новостворена патрульна поліція, вже давно розвіялася як дим з IQOS, а кар’єру роблять лише одиниці, і то не завжди заслужено.

Я виділяю кілька проблем, які знищують нову поліцію. Це суб’єктивно, без претензій на істину: