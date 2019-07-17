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В Україні запрацює е-пенсія

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 17 липня, Кабмін схвалив постанову про електронні послуги у сфері пенсійного забезпечення, запустивши послугу е-пенсія, передає УНН.

 

Згідно з текстом постанови, документ ухвалюється з метою зниження адміністративного навантаження на громадян, а також оптимізації та підвищення ефективності роботи органів Пенсійного фонду України шляхом впровадження електронної міжвідомчої взаємодії.

За словами заступника голови Держагенства з питань електронного урядування Олексія Вискуба, постанова передбачає суттєву оптимізацію та запровадження таких онлайн послуг, як призначення пенсії, перерахунок пенсії, призначення до пенсії надбавок, допомоги, доплат та компенсацій, поновлення виплати пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший.

Він також наголосив, що завдяки запровадженню електронної взаємодії кількість документів, що вимагаються від заявника буде зменшено на 9 (в середньому по кожній послузі).

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