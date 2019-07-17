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В Україні ініціюють створення Ради з питань свободи слова

Соломія Головіна

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Офіс Президента України ініціює створення Ради з питань свободи слова при Президентові України. Про повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, передає пресслужба глави держави.

 

«Нам важливий діалог з медіаспільнотою, тому ми запускаємо роботу Ради. Вона збиратиметься регулярно», – сказав Кирило Тимошенко.

До складу Ради увійдуть по одному представнику від кожної редакції центральних ЗМІ. Після того як редакції визначаться, вони зможуть надіслати ім’я та прізвище свого представника із зазначенням місця роботи та посади на адресу: svoboda_slova@apu.gov.ua

Очікується, що Рада допомагатиме фіксувати та усувати загрози для свободи слова, прояви цензури. Також серед пріоритетів – захист права журналістів на професію. Для цього в Раді будуть представники силових відомств і медіаюристи.

Аналогічні ради, до складу яких увійдуть представники регіональних засобів масової інформації, запропоновано створити при кожному голові ОДАофіс

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