В понеділок центром Львова пройде молитовна хода

У понеділок, 22 липня, з нагоди храмового празнику парафії св. Марії Магдалини РКЦ відбудеться молитовна хода. Про це пише Духовна велич Львова.

Маршрут ходи: костел св. Марії Магдалини – вул. С. Бандери, 8 – вул. Професорська (навчальний корпус №27) – вул. М. Устияновича, 6 – вул. Бібліотечна – вул. П. Дорошенка від рогу вул. Бібліотечної до костелу св. Марії Магдалини.

Захід розпочнеться о 12:30 год.

Нагадаємо, раніше львів’яни вимагали заборонити проведення молитовних/релігійних ход, які потребують перекриття вулиць чи обмеження в русі громадського та приватного транспорту в межах території міста Львова. Своєю чергою депутати міськради Львова не підтримали петицію. Однак прийнято рішення дати протокольне доручення напрацювати механізми щодо врегулювання проведення масових заходів, які передбачають перекриття вулиць в місті.