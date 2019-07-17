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В червні на Львівщині подорожчали фрукти та цукор

Вероніка Рой

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У червні цього року у Львівській області зросли ціни фрукти та цукор, натомість впали ціни на яйця та овочі. Про це повідомляє Головне управління статистики у Львівській області.

 

«У Львівській області у червні 2019 року порівняно з травнем 2019 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися у середньому на 0,9%, зокрема, яйця подешевшали на 30,1%, овочі – на 12,6%, молоко – на 2,3%. Водночас, на 11,7% подорожчали фрукти, на 6,0% – цукор», – йдеться у повідомленні.

Також на 6,4% знизилися тарифи на газ природний. Одяг і взуття подешевшали на 1,3%.

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