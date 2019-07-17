У школах показуватимуть українські фільми, — Гриневич

Сьогодні, 17 липня, Міністерство освіти і науки та Міністерство культури України підписали меморандум про співпрацю у сфері використання українських художніх і документальних фільмів у навчальному процесі в школах, передає Громадське.

«В Україні розвивається чудовий медійний контент, який підтримується державним бюджетом. Використання українського продукту, який є дуже цікавим і дуже якісним, в освітньому процесі буде мотивувати дітей, і надасть можливість в цікавий спосіб ознайомлюватися як з культурним продуктом, так і отримувати користь в навчанні», — зазначила міністерка освіти Лілія Гриневич.

Фільми розміщатимуть на спеціальному електронному порталі, який буде у доступі для закладів освіти. Також там будуть розміщуватися тизери до фільмів.