Порошенко та понад тисячу сихівчан висловили підтримку Володимиру Квурту на зустрічі у Львові

Вчора, 16 липня, лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко та понад тисячу сихівчан висловили свою підтримку кандидату в народні депутати у 115 в.о. Володимиру Квурту на виборах 21 липня.

Готовність голосувати за Володимира Квурта сихівчани задекларували під час зустрічі з командою Європейської солідарності, яка відбулась в кінопалаці ім. Довженка на Сихові, у Львові.

Петро Порошенко, представляючи команду Європейської солідарності, звернувся до сихівчан з проханням обов’язково прийти на вибори і проголосувати за Володимира Квурта у 115 в.о.

„Потрібно скоротити відстань між громадами і владою, щоб ми могли миттєво розв’язати проблеми людей, будь-то ремонт дороги чи будівництво садочку. Я звертаюсь до вас з проханням про підтримку Володимира Квурта. Він має підтримку Європейської солідарності, пліч-о-пліч буде допомагати нам будувати Україну, достойно представить ваш край і ваше місто в парламенті. Впевнений, що ми маємо перемогти, інакше всі жертви були дарма“, – сказав Порошенко.

Порошенко наголосив, що його команда робить все необхідне для руху України в ЄС і НАТО.

„Ми продовжуємо роботу по руху в ЄС, в нас є навігатор, який показує як рухатись. В нас найкраща команда, особливо я пишаюсь фантастичним представництвом львів’ян“, – розповів він.

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Володимир Квурт запевнив сихівчан, що не зрадить їхньої підтримки, буде послідовно відстоювати інтереси України і Львова в парламенті, а також зробить все для того, щоб Україна зайняла гідне місце серед європейських держав.

„29 років ми йдемо від рабства і ярма в сім’ю європейських народів. Минула рада зафіксувала цей вектор в Конституції. Ми йдемо в Європу і ніщо нас не зупинить. Бо людина має бути вільною. Я прошу про довіру у Вас. Обіцяю не зрадити, не змарнувати шанс, відстоювати позицію Львова в парламенті. Робити усе, щоб не повернутись в радянське ярмо“, – сказав Квурт.

Нагадаємо, кандидата в народні депутати у 115 виборчому окрузі Львова Володимира Квурта підтримали також партії: УДАР Віталія Кличка, Громадянська позиція Анатолія Гриценка, Народний контроль Дмитра Добродомова. Громадські організації: Рада самоорганізації населення Сихівського житлового. масиву, Регіональна рада підприємців у Львівській області, Західноукраїнська спілка музеїв, Об’єднання товариств депортованих українців Закерзоння тощо.