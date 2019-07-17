На Жовківщині судитимуть трьох юнаків, які жорстоко вбили однолітка через борг

На Жовківщині судитимуть трьох юнаків, які до смерті побили однолітка через борг, а потім закопали його тіло.

Як повідомляє пресслужба прокуратури, 12 липня до Жовківського районного суду обвинувальний акт стосовно трьох неповнолітніх, які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень: умисне тяжке тілесне ушкодження та вимагання.

Мова йде про інцидент, який стався у ніч з 12 на 13 квітня цього року на території одного із домогосподарств у м. Жовкві.

«Троє зловмисників, віком від 15 до 17 років, вимагали від потерпілого 12 тисяч гривень, застосовуючи при цьому насильство. Юнаки по черзі завдавали 17-річному хлопцю удари руками та ногами у обличчя, тулуб, голову та інші частини тіла. Внаслідок важких травм, 13 квітня близько 00:30 год., він помер. Після вчиненого лиходії закопали тіло убитого неподалік будинку», – повідомляють у прокуратурі.

Зазначимо, що 19 червня фігурантам продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Тепер за вчинене їм загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.