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На позачергових виборах до ВР проведуть мінімум три екзит-поли

Соломія Головіна

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Мінімум три екзит-поли буде проведено на позачергових виборах до ВР 21 липня. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

 

Телеканал «112 Україна» оголосив про проведення власного екзит-полу на парламентських виборах 21 липня 2019 року.

«21 липня авторитетний австрійський Інститут соціальних досліджень SORA спільно з українським центром «Соціальний моніторинг» проведуть власний екзит-пол на замовлення каналу «112 Україна». Результати опитування в марафоні «Хто?» у неділю в прямому ефірі на «112 Україна», – повідомляється в рекламному ролику телеканалу.

Як повідомлялося, Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова проведуть «Національний екзит-пол» на позачергових виборах до Верховної Ради.

Крім того, Телевізійна служба новин каналу «1+1» анонсувала 6-годинний марафон, присвячений виборам, під час якого о 20:00 буде оприлюднено результати ексклюзивного екзит-полу. Його проведуть на замовлення каналу «1+1» компанії Kantar TNS і Info Sapiens.

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