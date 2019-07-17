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Кожну лікарняну палату в Україні хочуть обладнати туалетом та душовою

Вероніка Рой

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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонує кожну лікарняну палату забезпечити належною кількістю сучасних санітарних кімнат – туалетів та душових. Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

 

«Ми вирішили повністю оновити застарілі норми щодо проектування закладів охорони здоров’я і одне з важливих питань — забезпеченість лікарняних палат туалетами та душовими. Пропозиція наразі така – щоб туалет і душова були в кожній палаті. У деяких звичайних лікарнях і в більшості приватних є такі палати. Ми ж хочемо зробити цю норму обов’язковою для всіх», — сказав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Парцхаладзе підкреслив, що також вкрай важливо, щоб нові туалети та душові кімнати були доступними для маломобільних груп населення — людей з інвалідністю, пацієнтів з післяопераційним станом здоров’я, вагітних жінок тощо.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Фото: МІнрегіон

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