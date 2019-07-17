Гройсман пообіцяв збільшення мінімальної зарплати до 5500 гривень у 2020 році

Мінімальна заробітна плата в Україні у 2020 році становитиме 5500 гривень, а середня зарплата у найближчі півтора-два роки – 620 доларів. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 17 липня, передає Економічна правда.

Гройсман підкреслив, що опиратись потрібно на реальний стан економіки.

«У нас завжди буде вибір: або ми спираємося на реальнім можливості економіка, і я бачу те, що в наступному році мінімальна зарплата буде вже не 4173, а 5500 гривень», – зазначив він.

Середня заробітна плата за півтора-два роки буде 620 доларів, заявив Гройсман.

Або, як додав прем’єр-міністр, «хтось включить друкарський станок і почне розганяти інфляцію, робити разові подачки і заведе країну в дефолт або фінансову кризу».