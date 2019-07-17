Доба на Донбасі минула без втрат

Вчора, 16 липня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї. Про це у Facebook інформує штаб операції Об’єднаних сил.

Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 6 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “ПІВНІЧ” позиції наших захисників були обстріляні 2 рази.

«В результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 16 липня втрат окупантів не зафіксовано», – повідомляють у штабі ООС.

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об’єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників. Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.